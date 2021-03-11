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СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг принял решение продлить санкции в отношении двух российских банков еще на 3 года, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас был вопрос о применении санкций... на сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции в 2019 году. Принято решение продлить этим российским банкам санкции ещё на три года", - сказал Данилов.

Россия

По материалам: ria.ru
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