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Собянин открыл новое здание клуба "Современник"

Собянин открыл новое здание клуба "Современник"

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание клуба "Современник" в столичном районе Строгино, передает АГН "Москва".

По словам градоначальника, московские власти продолжают реконструкцию старых кинотеатров и домов культуры.

Сейчас порядка 10 старых ДК реконструировали, кинотеатры какие-то старые реконструируют. Вместо "Таджикистана" появился "Современник". Вместо этих старых кинотеатров, убитых совершенно, появляются вот такие первоклассные центры с хорошими залами.

Как отмечается, культурный центр "Современник" функционально разделен на клубную и зрелищную части. Также была благоустроена прилегающая территория: установлены 20 лавочек и клумб, фонари уличного освещения, урны, обустроена парковка на 50 машиномест, включая четыре места для инвалидов. По словам Собянина, аналогичные новые культурные центры открыты уже почти в половине московских районов.

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По инициативе художественного руководителя клуба "Современник", заслуженного артиста России Егора Дружинина в учреждении будет реализован уникальный проект "Школа исполнительского мастерства", который объединит отдельные тематические студии и кружки в единую систему подготовки к профессиональной работе на сцене. Учеников школы на первом этапе обучат танцу, вокалу, основам театрального и циркового искусства. На втором участники проекта смогут получить комплексную артистическую подготовку без разделения на исполнительные жанры. На третьем, финальном, этапе лучшие ученики смогут попробовать себя в профессиональной работе на сцене. Принять участие в проекте сможет любой желающий. Кроме того, для маленьких жителей Строгина в клубе будут работать студии раннего развития, живописи и графики, декоративно-прикладного искусства и иностранного языка с обучением английскому, испанскому и ряду восточных языков.


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По материалам: uposters.ru
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