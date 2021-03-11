Собянин рассказал о новых сервисах метро

Вадим Карасев

Фото: Юлия Иванко / mоs.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых сервисах для пассажиров метрополитена. Его слова приводятся в сообщении на его личном сайте.

В первую очередь мэр столицы напомнил о карте «Тройка», назвав ее «убийцей очередей». «Автоматы по продаже билетов и карта "Тройка" стали "убийцами" очередей. За восемь лет было продано 36 миллионов карт, с их помощью совершается свыше 90 процентов поездок на метро», — сказал Собянин.

Он также отметил, что «Тройка» — это не только карта, ее можно приобрести в виде браслета, брелока, вкладыша, наклейки, жетона или кольца. «В 2021 году появится виртуальная "Тройка". Получить ее можно будет в личном кабинете приложения "Метро Москвы"‎ и в дальнейшем — оплачивать проезд с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что растет число городов, в которых работает московская «Тройка».

Еще одним новшеством стала тишина в вагонах. «В новых вагонах "Москва-2020" уровень шума на 15 процентов ниже по сравнению с более ранними, "номерными" вагонами. Пассажиры слышат спокойный голос друг друга», — сообщил мэр.

Градоначальник также отметил систему навигации в метро: «Для спешащего человека напольная навигация гораздо удобнее. Не надо останавливаться и задирать голову для поиска нужного выхода из метро».

Среди прочих новшеств, появившихся в метрополитене, Собянин упомянул вендинговые автоматы, проект «Книги в Метро», «Музыку в метро», появление терминалов для выдачи SIM-карт, стойки «Живое общение», центр обеспечения мобильности пассажиров, информационные экраны в вагонах, проект «Метротур», появление модульных туалетных комплексов, а также создание интернет-магазина метро.