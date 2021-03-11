Собянин рассказал о новых сервисах столичного метро
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал о новых сервисах, которые доступны пользователям столичного метрополитена.
Он отметил, что карта "Тройка", появившаяся 8 лет назад, помогла избавиться от очередей, которые раздражали москвичей, особенно на конечных станциях в первых числах любого месяца.
Теперь же "Тройка" появилась не только в виде карты, но и в виде браслета, брелка, вкладыша, наклейки, жетона и кольца. Следующий этап — появление виртуальной "Тройки".
Растет и число городов, при посещении которых москвичи могут пользоваться "Тройкой". В частности, в 2020 году в список вошла Тула.
Ввод в эксплуатацию новых вагонов "Москва-2020" позволил снизить уровень шума в метро на 15%, отмечает Собянин. Благодаря этому пассажиры теперь могут слышать спокойный голос друг друга. Обновилась система навигации в подземке. "Для спешащего человека напольная навигация гораздо удобнее. Не надо останавливаться и задирать голову для поиска нужного выхода из метро", — пояснил мэр.
Среди других нововведений Собянин указал вендинговые автоматы, проекты "Книги в метро" и "Музыка в метро", появление терминалов для выдачи сим-карт, стойки "Живое общение", центр обеспечения мобильности пассажиров, информационные экраны в вагонах, проект "Метротур", появление модульных туалетных комплексов, а также создание интернет-магазина метро.