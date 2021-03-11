Собянин рассказал о новых сервисах столичного метро

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал о новых сервисах, которые доступны пользователям столичного метрополитена.

Он отметил, что карта "Тройка", появившаяся 8 лет назад, помогла избавиться от очередей, которые раздражали москвичей, особенно на конечных станциях в первых числах любого месяца.

Автоматы по продаже билетов и карта "Тройка" стали "убийцами" очередей. За восемь лет было продано 36 миллионов карт, с их помощью совершается свыше 90% поездок на метро.

Теперь же "Тройка" появилась не только в виде карты, но и в виде браслета, брелка, вкладыша, наклейки, жетона и кольца. Следующий этап — появление виртуальной "Тройки".

В 2021 г. появится виртуальная "Тройка". Получить ее можно будет в личном кабинете приложения "Метро Москвы"‎ и в дальнейшем оплачивать проезд с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами.

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Растет и число городов, при посещении которых москвичи могут пользоваться "Тройкой". В частности, в 2020 году в список вошла Тула.

Ввод в эксплуатацию новых вагонов "Москва-2020" позволил снизить уровень шума в метро на 15%, отмечает Собянин. Благодаря этому пассажиры теперь могут слышать спокойный голос друг друга. Обновилась система навигации в подземке. "Для спешащего человека напольная навигация гораздо удобнее. Не надо останавливаться и задирать голову для поиска нужного выхода из метро", — пояснил мэр.

Среди других нововведений Собянин указал вендинговые автоматы, проекты "Книги в метро" и "Музыка в метро", появление терминалов для выдачи сим-карт, стойки "Живое общение", центр обеспечения мобильности пассажиров, информационные экраны в вагонах, проект "Метротур", появление модульных туалетных комплексов, а также создание интернет-магазина метро.

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