Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Ранее на сайте Google, владеющем сервисом YouTube, появилось сообщение, из которого следует, что компания может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы.
"А пенсию он тоже будет платить? Если он считает, что все, кто пользуется, являются налогоплательщиками, то возникает вопрос: а какую ответственность они берут на себя? Встречное: что они собираются сделать за наши налоги для нас? Как говорят классики, огласите весь список, пожалуйста. А то они такие трогательные, уже и налоги собирают", - сказал Соловьев.
Накануне газета "Ведомости" написала, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года, говорится в перечне мер поддержки российской индустрии информационных технологий, написала газета.Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114 тысяч человек.