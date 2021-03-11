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Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Журналист и ведущий YouTube-канала "Соловьёв Live" Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости сообщение о возможном удержании компанией Google налогов с блогеров за пределами США, поставил вопрос о том, какую ответственность в этом случае компания будет брать на себя и что делать для пользователей за счет вырученных средств.

Ранее на сайте Google, владеющем сервисом YouTube, появилось сообщение, из которого следует, что компания может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы.

"А пенсию он тоже будет платить? Если он считает, что все, кто пользуется, являются налогоплательщиками, то возникает вопрос: а какую ответственность они берут на себя? Встречное: что они собираются сделать за наши налоги для нас? Как говорят классики, огласите весь список, пожалуйста. А то они такие трогательные, уже и налоги собирают", - сказал Соловьев.

Накануне газета "Ведомости" написала, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года, говорится в перечне мер поддержки российской индустрии информационных технологий, написала газета.

Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114 тысяч человек.
В мире

По материалам: ria.ru
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