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Совбез Украины рассмотрит возможность введения санкций против чиновников Белоруссии

Совбез Украины рассмотрит возможность введения санкций против чиновников Белоруссии

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос введения санкций против крупных белорусских чиновников и бизнесменов.

"Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах", — сказано в ответе администрации, полученном депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, Министерству экономики и Государственной пограничной службе обсудить возможность введения ограничений в отношении чиновников и бизнесменов, близких к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Это произошло после обращения Гончаренко с соответствующим запросом.

По словам парламентария, Европейский союз, Великобритания и США уже приняли меры против белорусских госслужащих и предпринимателей, приближенных к главе республики, а Украина своим молчанием, по сути, поддерживает диктаторский режим.

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По материалам: uposters.ru
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