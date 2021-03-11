«Сплю с кем хочу!»: Анна Семенович о том, почему до сих пор не замужем и бездетна

Алексей Вольцев

Недавно артистка перенесла личную драму, расставшись в бойфрендом. Несмотря на фиаско в любви, Анна Семенович не теряет надежды встретить достойного мужчину и построить с ним крепкую семью. А пока певица просит неравнодушных не лезть в ее жизнь с «добрыми» советами о том, когда идти под венец и рожать детей.

Сейчас Анна проводит время в Египте, где восстанавливается морально после разрыва очередных отношений. «Мне так интересно играть свою судьбу, любить того, кого я хочу, петь песни, которые я хочу, спать с тем, с кем я хочу! Мне интересно достигать поставленных целей, самой зарабатывать деньги и быть независимой женщиной», — отмечает 41-летняя исполнительница.

Семенович также назвала причину, по которой бросила ухажера.

«Меня можно осуждать , что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем, с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни! Это ответ на вопрос журналистов: почему я недавно рассталась с мужчиной. Не надо ничего додумывать, просто я стала с ним несчастной, ибо терпеть не могу вранье», — подчеркнула звезда.