Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам

США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам

США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

"Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи", - сказал он.

"Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода "билет в один конец" в середине загранкомандировки", - пояснил он.

Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Страницу BTS в TikTok с 29,8 миллионами подписчиков взломали хакеры
Страницу BTS в TikTok с 29,8 миллионами подписчиков взломали хакеры
США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским
Госдума освободила госслужащих от наказания за нечаянную коррупцию
Госдума освободила госслужащих от наказания за нечаянную коррупцию
Генпрокуратура заинтересовалась назначением сына крупного девелопера министром строительства Самарской области
Генпрокуратура заинтересовалась назначением сына крупного девелопера
Центробанк рассказал о механизме разгона акций через Telegram-каналы
Центробанк рассказал о механизме разгона акций через Telegram-каналы
В Кремле опровергли данные о встрече Путина с бывшим премьером Франции
В Кремле опровергли данные о встрече Путина с бывшим премьером Франции
Песков прокомментировал данные о сбоях фразой «у нас все открывается»
Песков прокомментировал данные о сбоях фразой «у нас все открывается»
Вирусолог назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Вирусолог назвал сроки формирования коллективного иммунитета к
Источники для пополнения «главной кубышки России» оказались исчерпаны
Источники для пополнения «главной кубышки России» оказались исчерпаны
Петросян и Степаненко продолжат делить имущество в суде
Петросян и Степаненко продолжат делить имущество в суде
Эксперт призвал удалить со смартфона восемь опасных приложений
Эксперт призвал удалить со смартфона восемь опасных приложений
Захарова ответила на заявление Twitter после замедления в России
Захарова ответила на заявление Twitter после замедления в России

Топ на сегодня

Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Врач назвал группы людей с наибольшей вероятностью обнаружения штаммов COVID-19
Врач назвал группы людей с наибольшей вероятностью обнаружения
И.о. главы Якутска назначили Романа Сорокина
И.о. главы Якутска назначили Романа Сорокина
В НАТО заявили об усилении активности в Арктике из-за России
В НАТО заявили об усилении активности в Арктике из-за России
В Госдуме отреагировали на опасения США из-за России в космосе
В Госдуме отреагировали на опасения США из-за России в космосе

Еще по теме

В затягивании выдачи виз российским дипломатам нет политики — Форин–офис
Порошенко запретил гастролировать российским артистам в Украине без разрешения СБУ
В Совете Федерации одобрили закон об упрощении выдачи украинцам вида на жительство
Большинство трудовых мигрантов в ЕС – украинцы