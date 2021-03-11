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США предрекли новые теракты «Аль-Каиды» из-за политики Байдена

США предрекли новые теракты «Аль-Каиды» из-за политики БайденаФото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Террористы могут воспользоваться слабой защищенностью южных границ США и проникнуть на территорию страны. Об этом заявил сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, передает The Washington Time.

Республиканец опасается, что послабления в миграционной политике, инициированные администрацией президента Джо Байдена, могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. По мнению законодателя, слабым пограничным контролем могут злоупотребить не только мигранты.

«Экономический кризис в приграничных городах со временем перерастет в кризис национальной безопасности. Потому что сегодня они дети, а завтра легко могут стать террористами», — предрек Грэм во время ток-шоу «Хэннити».

По его словам, не стоит забывать о 20-й годовщине терактов 11 сентября. «"Аль-Каида" и "Исламское государство" (террористические организации, запрещенные в России) не хотели бы ничего большего, кроме как снова нанести нам удар, показать, что они все еще живы и здоровы», — отметил он.

Белый дом неохотно признает поток нелегальных мигрантов гуманитарным кризисом, называя ситуацию на границе «вызовом», отмечает The Washington Time. Грэм же предупреждает, что если Байден не примет агрессивные меры для борьбы с проблемой, то «худшее еще ждет впереди».

Ранее миграционную политику Байдена раскритиковал и бывший президент Дональд Трамп. Он считает, что Америку ждет катастрофа из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов с южной границы. Он также заявил, что его администрация «раскусила мошеннические схемы с предоставлением убежища и победила контрабандистов, наркоторговцев и торговцев людьми».

В начале марта шериф из штата Аризона рассказал, что районы на границе США и Мексики стали менее безопасными, а также более открытыми для преступников после прихода демократа к власти.

До этого Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. В заявлении говорилось, что новая администрация США «не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе».

В мире

По материалам: lenta.ru
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