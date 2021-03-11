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Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"

Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
СМИ узнали, что 63-ю церемонию вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми" откроет выступление Гарри Стайлса, сообщает Variety.

Эту информацию подтвердил изданию Джек Сассман — исполнительный вице-президент CBS по спецпроектам, музыке и лайф-мероприятиям. "В этот раз музыка будет тяжелой как никогда раньше. А еще на открытии выступит невероятный Гарри Стайлс", — прокомментировал он, добавив, что это далеко не все сюрпризы, которые подготовили организаторы.

Церемония продлится три с половиной часа. По мнению Сассмана, это "отличная возможность" для артистов выйти на сцену после карантина, связанного с COVID-19.

другие известные исполнители.

В этом году церемония награждения начнется в 03:00 по московскому времени 15 марта. Премию вручат в 83 категориях, в различных жанрах и направлениях.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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