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Стало известно о согласовании новых санкций ЕС против России

Стало известно о согласовании новых санкций ЕС против РоссииФото: Pixabay.com

Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали новые санкции против физических лиц, ответственных, по мнению объединения, за нарушение прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

Отмечается, что в новый черный список физлиц вошли граждане разных стран, среди которых Россия и Китай.

В начале марта стало известно о том, что власти США и Великобритании готовят новые санкции в отношении России. По данным Bloomberg, меры могут включать в себя внесение в санкционный список российских бизнесменов, до сих пор в нем не фигурировавших. В Кремле подтвердили, что готовятся к таким действиям Запада. На фоне этой информации закономерно обвалился курс рубля.

В мире

По материалам: lenta.ru
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