«Страшно и больно, волосам конец!»: Настасью Самбурскую подкосил гормональный сбой

Анастасия Иванова

Актриса относится к тем людям, которые не торопятся обращаться за помощью к врачу при малейших недомоганиях. В итоге Настасья Самбурская только усугубила проблемную ситуацию со здоровьем, о чем впоследствии сильно пожалела. На днях ей пришлось вызывать скорую и, соответственно, выйти из рабочего режима.

Настасья до последнего не решалась рассказывать публике о болячках, но буквально несколько часов назад призналась в том, что в последнее время работала из последних сил и заметно похудела.

«Спасибо всем, кто переживал! Я сама перепугалась. Давление 160 — это страшно и больно. Я из серии тех людей, которые, пока гром не грянет, не перекрестятся. Но таки произошел этот момент, и случился звонок в скорую, оказавшуюся очень медленной (70 минут ада). У меня за последние четыре месяца чего только не произошло со здоровьем, начиная от ковида — посыпалась, как застоявшаяся хризантема! Не стану все перечислять, только самое безобидное: волосам конец, снова стригусь под каре. Простыла и утром не смогла наступить на ногу, а до этого в четыре утра проснулась от того, что защемило шею, а у меня два дня подряд спектакли. Играла хромая и косая, зато нарядная!» — призналась 34-летняя артистка.

Как выяснилось, многие проблемы со здоровьем Самбурской возникли из-за гормонального сбоя...

«На усталость накладывалась тревога по любому поводу. Ты просто сидишь дома, а адреналин фигачит так, что ощущение будто тебе три года, тебя оставили одну в темной комнате и, кажется, что ты умрешь от происходящего ужаса. А на самом деле ничего не происходит. Мужчины вообще этого не понимают, но гормональный сбой — лютая вещь. Словами «успокойся» и объятиями вы своей женщине не поможете. Короче, бегите сдавать анализы и вовремя обращайтесь к грамотному специалисту. Самолечением не занимайтесь и к народным методам не прибегайте, не поняв, каких микроэлементов в вашем организме не хватает», — такой совет Настасья дала подписчикам.