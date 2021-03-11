Сухогруз из России затонул в Черном море

Вадим Карасев

Фото: Marinetraffic.com

Грузовое судно под российским флагом затонуло в Черном море. Инцидент произошел в 70 морских милях (около 130 километров) от румынского порта Констанца, сообщает агентство Agerpres.

По его информации, сухогруз назывался «Волго-Балт 179». На борту было 13 членов экипажа, в том числе одна женщина, все они — украинцы. Отмечается, что десять человек удалось спасти, двое погибли, один считается пропавшим без вести.

Как сообщается, судно подало сигнал бедствия в 4:40 утра по местному времени. После этого на помощь выдвинулся теплоход GSP Falcon. Указывается, что в районе места ЧП были крайне сложные погодные условия — сильный ветер и волны высотой до четырех метров.

В то же время в Росморречфлоте рассказали РБК, что судно было не российское, оно шло под флагом Коморских островов. Ведомство проверяет данные о национальности экипажа и выясняет, кто был судовладельцем.

РБК в своем Telegram-канале сообщает, что «Волго-Балт 179» следовал в Констанцу из Ростова-на-Дону. Из российского порта он вышел 6 марта.

В январе у берегов Турции затонул сухогруз, на борту которого были россияне. Он выполнял рейс из Грузии в Болгарию. Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.