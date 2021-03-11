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Супруги Приянка Чопра и Ник Джонас объявят всех номинантов на "Оскар"

Супруги Приянка Чопра и Ник Джонас объявят всех номинантов на "Оскар"
Актриса Приянка Чопра-Джонас и ее супруг — музыкант Ник Джонас объявят номинантов на 93-ю премию "Оскар" во всех категориях 15 марта, сообщили на сайте Академии кинематографических искусств и наук.

Супруги начнут вести трансляцию в 16:19 часов по Московскому времени. Посмотреть прямой эфир можно будет на сайте киноакадемии и на ее официальных аккаунтах в соцсетях — Twitter, YouTube и Facebook.

Мероприятие будет разделено на две части. В первой Приянка и Ник назовут претендентов на статуэтки в категориях "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая музыку к фильму", "Лучший анимационный короткометражный фильм", "Лучший игровой короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший оригинальный сценарий".

перенесли на апрель. Теперь награды планируют вручить 25 апреля в легендарном Dolby Theatre в Голливуде. Церемония также будет транслироваться сразу из нескольких мест. Как именно — организаторы объяснят позже.
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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