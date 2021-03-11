Светлана Лобода: «Дочь рвалась на «Голос», но я была против. Не хочу неправильных разговоров»

Анастасия Иванова

Певица стала одной из наставниц последнего сезона шоу «Голос.Дети». Но прежде чем это случилось, Светлана Лобода долго думала над предложением Первого канала. Ведь в шестом сезоне, отмеченном ее участием, произошел большой скандал.

Тогда из-за победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой устроили пересчет голосов. В итоге, оказалось, что за звездную наследницу голосовали боты. Как вспоминает Светлана Лобода, ей было очень неловко.

«Скажем так, когда я увидела слезы в глазах наших финалистов, то поняла, что должна сотворить какое-то чудо, чтобы у этих ребят не пропала вера в себя. И в это самое мгновение зазвонил телефон, на другом конце была Алла Борисовна, которая и предложила отметить особо проявивших себя ребят звездой «Алла», — поделилась Светлана.

После истории с дочкой Алсу за голосованием стали следить тщательнее, а к детям звезд на шоу — относиться серьезнее. Лобода, например, запрещает своей старшей дочери идти на проект. «Ева очень рвалась в этом году на «Голос.Дети», но я была категорически против. Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: «Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду» — рассказала Светлана «Антенне-Телесемь».

Однако в воспитании дочерей Светлана не проявляет излишней строгости: звезда всегда пытается ответить на волнующие их вопросы. Ева уже хочет разговаривать на взрослые темы. «Ее интересуют подробности интимного характера. Что такое секс, для чего он нужен и так далее. Вот, ищу книги с картинками... Будем говорить после. Мои дети будут узнавать интересующую их информацию сначала от меня», — подчеркнула Лобода.

Светлана считает, что в будущем, помимо Тильды и Евы, у нее еще будут дети. По словам певицы, она мечтает о большой семье. «Очень люблю детей, так что третьим дело не ограничится», — отметила Светлана, умолчав о том, есть ли у нее сейчас мужчина.