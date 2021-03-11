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Светлана Лобода: «Дочь рвалась на «Голос», но я была против. Не хочу неправильных разговоров»

Светлана Лобода: «Дочь рвалась на «Голос», но я была против. Не хочу неправильных разговоров»

Певица стала одной из наставниц последнего сезона шоу «Голос.Дети». Но прежде чем это случилось, Светлана Лобода долго думала над предложением Первого канала. Ведь в шестом сезоне, отмеченном ее участием, произошел большой скандал.


Тогда из-за победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой устроили пересчет голосов. В итоге, оказалось, что за звездную наследницу голосовали боты. Как вспоминает Светлана Лобода, ей было очень неловко.

«Скажем так, когда я увидела слезы в глазах наших финалистов, то поняла, что должна сотворить какое-то чудо, чтобы у этих ребят не пропала вера в себя. И в это самое мгновение зазвонил телефон, на другом конце была Алла Борисовна, которая и предложила отметить особо проявивших себя ребят звездой «Алла», — поделилась Светлана.

После истории с дочкой Алсу за голосованием стали следить тщательнее, а к детям звезд на шоу — относиться серьезнее. Лобода, например, запрещает своей старшей дочери идти на проект. «Ева очень рвалась в этом году на «Голос.Дети», но я была категорически против. Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: «Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду» — рассказала Светлана «Антенне-Телесемь».

Однако в воспитании дочерей Светлана не проявляет излишней строгости: звезда всегда пытается ответить на волнующие их вопросы. Ева уже хочет разговаривать на взрослые темы. «Ее интересуют подробности интимного характера. Что такое секс, для чего он нужен и так далее. Вот, ищу книги с картинками... Будем говорить после. Мои дети будут узнавать интересующую их информацию сначала от меня», — подчеркнула Лобода.

Светлана считает, что в будущем, помимо Тильды и Евы, у нее еще будут дети. По словам певицы, она мечтает о большой семье. «Очень люблю детей, так что третьим дело не ограничится», — отметила Светлана, умолчав о том, есть ли у нее сейчас мужчина.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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