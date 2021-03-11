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«Свято место пусто не бывает»: Анастасия Решетова о новых отношениях после Тимати

«Свято место пусто не бывает»: Анастасия Решетова о новых отношениях после Тимати

Накануне вечером в одном из столичных ресторанов состоялась презентация шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ». Помогать участницам проекта стать лучшей будут стилист Гоша Карцев, Анастасия Решетова, Александр Гудков, а главной мотивацией для победы станет рекламный контракт с Филиппом Плейном.


На презентации, которую вел Дмитрий Хрусталев, появились не только люди, причастные к проекту, но и другие звезды канала ТНТ. В толпе можно было встретить звезду сериала «Физрук» Карину Мишулину, а также Дмитрия Шепелева, который пока что не признается журналистам, в каком шоу появится после «Ты как я». В короткой беседе с представителями СМИ телеведущий упомянул, что для него самая красивая, конечно, его женщина. Екатерина Тулупова не сопровождала его на мероприятии: она сейчас ждут малыша. К удивлению многих, среди зрителей в первых рядах сидела и Юлия Савичева. 

Во время основной части, когда зрителям презентовали промо-ролики проекта, многие следили взглядами за Анастасией Решетовой. Для нее это первый опыт в качестве телеведущей. «Мне кажется, что для меня — это дар свыше. Именно в тот момент, когда требовалась поддержка, вдохновение, а свою энергию куда-то переключить, ко мне пришел запрос с телеканала, чтобы я прошла кастинг. Не было такого, чтобы кто-то меня туда пропихнул. Я его проходила, как и другие. При этом я училась, нет такого, что я пришла на проект сырая. Готовилась к нему и морально, физически, к сожалению, не успела. Поддержка — это тут не про деньги, у меня все нормально с финансами. Я очень сильно расклеилась в тот момент, не самые приятные события были в моей жизни, я писала об этом в Instagram. Спасибо команде, которая это организовала, они лучшие», — ответила «NewsTes.ruу» Анастасия.

Не обошлось на мероприятии без шуток коллег над Решетовой. Гоша Карцев отметил, что девушки на их шоу больше замотивированы, чем те, кто пошел на «Холостяк» с Тимати. «Бороться телкам за мужика — пережиток прошлого. Тем более за поюзанного», — посмеялся Гоша. Анастасия не стала скрывать, что у нее уже могут быть новые отношения. «Скажу одно: свято место пусто не бывает», — ответила Хрусталеву Решетова. 

По мнению экс-избранницы Тимати, она не боится конкуренции от финалисток шоу. «Она меня будет только подстегивать, так интереснее работать над собой, но в рамках проекта я пришла помогать и направлять, видеть в конкурсантках конкурентов — это неправильно», — подчеркнула Решетова.


Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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