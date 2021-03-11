Сын Александра Домогарова: «Куда бы я ни поехал с отцом, начинается мука»

Анастасия Иванова

Во втором браке актера с костюмером Ириной Гуненковой на свет появился Александр Домогаров-младший, который тоже связал жизнь с кино, став режиссером. Сейчас отец и сын общаются как два профессионала, но иногда между ними все же возникают мелкие недопонимания.

Хоть Домогаровых и связывает общее дело — служение на ниве кино, взгляды на жизнь у них совершенно разные.

«Отец учил меня заправлять постель и убирать свои вещи. Если я был с ним, всегда приходилось убирать за собой. А я не люблю этого. Мой бардак для меня идеален, в нем я прекрасно ориентируюсь, знаю, где что лежит. Но отец заставлял убирать. Куда бы я с ним ни поехал, на съемки в Ялту или в Египет, — для меня в этом смысле начиналась мука. Потому что две недели заправлять постель — это прямо ужас», — признался сын актера.

При этом Домогаров-младший утверждает, что папа никогда не давил на него: к примеру, совершенно спокойно относился к плохим оценкам в школе.

«Давлением ничего не достигнуть. Но бывало всякое... Ему было лет 11-12, какие-то сложности возникли, чего-то он не сделал или сделал не так. И вот на него бабушка злилась, мама злилась, попросили подключиться и повлиять. Приехал, на кухню его позвал, а кухонька маленькая — пять метров. И вот я его там отчитываю: «Как ты себя ведешь? Что это такое!». А он сидит, смотрит на меня, и у него начинают дрожать губы, видно, что он все усилия бросил на то, чтобы не заплакать, а слезы катятся... И сквозь них он дрожащим голосом спросил: «Почему ты никогда меня не хвалишь? Почему я у вас всегда плохой?». Стоит мне вспомнить это дрожащее детское лицо, по которому катятся невинные слезы, искреннее непонимание и родительскую «несправедливость» к нему — и слезы артисту Домогарову обеспечены», — признался 57-летний актер.

Родители Александра Домогарова-младшего развелись, когда он еще учился в школе. Сын актера не считает, что раскол в семье как-то негативно повлиял на него.

«Отец с мамой сделали все для того, чтобы не было ощущения, что семья развалилась. И я не заметил этой драмы. Был занят собой. У меня как раз начался переходный возраст в классе пятом-шестом. Мне было наплевать на все, кроме того, что меня в тот момент увлекало. Я вот увлекся скейтбордом и серьезно посвятил себя этому в какой-то момент. Увлекся видеомонтажом и начал это все изучать. Отсюда, в принципе, кино и пришло… Я жил школой, еще у меня были музыкальная школа и фигурное катание, которое я ненавидел», — вспомнил режиссер в интервью для «7 Дней».