Техники осознанных сновидений и выхода в астрал

Вадим Карасев

Техники осознанных сновидений — это очень полезные методики, при помощи которых можно достичь выхода души в астральную, нематериальную среду. Это значительно повышает энергический потенциал и помогает человеку лучше понять самого себя.

Существует множество духовных практик, но среди них выход в астрал является самой сильной и самой сложной. Если научиться медитировать довольно легко, то тут вам понадобятся недели тренировок, зато результат поразит вас до глубины души.

Что необходимо знать о выходе в астрал

Этот навык никогда не приходит сразу. Человеку нужно время, чтобы этому научиться, поэтому запаситесь терпением. Будет непросто, но интересно и захватывающе.

Осознанные сновидения происходят тогда, когда человеку удается отделить свое астральное тело от физического. Из тела в нематериальный мир проще всего выйти как раз в моменты между сном и бодрствованием.

Можно попробовать делать это с помощью простых медитаций, но погружение при этом должно быть настолько сильным, что достичь его могут лишь единицы.

В состоянии транса очень легко понять, что нас гложет, чего мы хотим, как справиться с проблемами и так далее. В это состояние можно погрузиться при переходе от бодрствования к засыпанию.

Лучшие практики погружения в осознанные сновидения

Очень сложно достичь осознанного сновидения, когда вы только легли спать. Легче всего это сделать, когда человек в трансе, то есть, находится между фазой засыпания и бодрствования. Именно поэтому пытаться лучше ночью после случайного пробуждения или утром.

Самое главное — сильное желание. Без него не получится осуществить задуманное. Одного любопытства будет недостаточно. Так можно пробовать неделями и годами, так и не достигнув цели. Необходимы воля, желание, упорство, страсть.

Новичкам лучше всего пробовать входить в астральное состояние утром, сразу после пробуждения.

Техника мнимого пробуждения

Первая и самая простая техника выхода в астрал заключается в том, чтобы представить себе, как вы встаете с кровати, но не физически, а на духовном уровне. Для этого вам нужно каждый день делать соответствующие упражнения днем и вечером, чтобы они уложились в вашем сознании и стали привычными.

Лягте на кровать и примите то положение, в котором вы чаще всего спите. Теперь медленно начинайте скатываться с кровати в сторону либо вставайте на четвереньки и очень медленно выползайте с нее. Делайте все медленно и вдумчиво, с большим количеством повторений. Это нужно, чтобы вы смогли воспроизвести эти ощущения утром при пробуждении.

Перед тем, как ложиться спать, сделайте то же самое, но в воображении. Очень важно, чтобы вы не делали это физически, но чтобы ваши ощущения были похожи на то, что вы раньше делали в действительности.

Техника визуализации

Если вам не нравится работать со своими телесными и физическими ощущениями, вы можете поработать с образами. Лягте на то место, где вы спите. Закройте глаза и представьте себе, что вы только что проснулись. Теперь, не открывая глаз, начинайте представлять себе что-то перед собой — свои руки, образы, стены, элементы декора. Главное — не то, насколько четко вы себе это представляете, а то, как легко вам это дается. Тут, как и в прошлой методике, важно нарабатывать опыт.

Утром, сразу после пробуждения, попробуйте это повторить. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют представлять то же, что и всегда, но для усиления эффекта можно входить в эти образы, пытаться коснуться их рукой, но не физически, а в подсознании.

Важные советы

Можно осуществлять техники осознанных сновидений утром, а можно ставить будильник на пробуждение через 4-5 часов после начала сна. Например, если вы ложитесь в 23:00, можно поставить будильник на 3:30 или на 4 утра.

Очень важно научиться этим техникам при помощи повторений: так вам постепенно станет проще сходить в нужное состояние. Если вы будете слишком концентрироваться, то проснетесь. Если будете недостаточно стараться, то уснете.