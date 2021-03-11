Тэхён опубликовал новое селфи

Алексей Вольцев

Парень порадовал публику свежей фотографией.

Вы, наверняка, соскучились по новым селфи своих любимцев – представителей группы BTS? Так вот, Ви (V) подумал о своих поклонниках и разместил свежий снимок!

Ви сопроводил фотографию хэштэгом «Во что ты веришь?». Некоторые АРМИ уже предположили, что таким образом артист намекнул на выход своей новой песни.

Однако часть фанатов начала отвечать на вопрос Ви и рассказывать, во что они верят.

«Я сейчас верю во все, потому что ты такой красивый»,

– написала одна из поклонниц парня.

Напомним, что Ви в ближайшее время презентует свой сольный альбом, над которым он трудился довольно давно! Некоторые, правда, думают, что у Ви выйдет совместная пластинка с Чонгуком (Jungkook). По мнению АРМИ, парни неоднократно намекали на это, ведь оба говорят о приближающихся альбомах.

Пока что нам всем остается только ждать новых песен парней и любоваться новым кадром Ви. Певец так загадочно смотрит в камеру, будто кого-то пытается закадрить! Уверены, у него это точно получилось!