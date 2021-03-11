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Twitter замедлили на территории всей России

Twitter замедлили на территории всей РоссииФото: Unsplash

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отчитался о полном замедлении работы Twitter на всей территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все, о чем мы заявляли вчера, обеспечено штатно», — отметил представитель ведомства.

Он добавил, что работа соцсети замедлена на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. «Это распространяется на видеоконтент и графические изображения, но текстовые сообщения доставляются без ограничений», — заметил Субботин.

О замедлении работы Twitter в России стало известно 10 марта. Роскомнадзор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети отказывались удалять противоправный контент, тем самым нарушая российское законодательство.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

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По материалам: lenta.ru
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