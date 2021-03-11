У Бузовой новый контракт? В Сети рассекретили имя возлюбленного Ольги

Анастасия Иванова

После того, как Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном, девушка неохотно рассказывает о своей личной жизни и скрывает ее от посторонних глаз. Но внимательные пользователи сети смогли рассекретить новый роман теледивы.

Ольга Бузова никогда не была обделена вниманием со стороны мужского пола. С успешной теледивой мечтают встречаться большинство представителей мужского пола, однако девушка подпускает к своему сердцу лишь немногих. На днях Бузова продемонстрировала шикарный букет белых розы, который ей подарил поклонник. Загадочного кавалера сразу рассекретили подписчики. Они заметили, что снимок с подобным букетом белых роз выставлял футболист Артем Зуев.

Отметим, что слухи о их романе появились ещё в начале года, когда спортсмен появился на дне рождении теледивы. Близкие Ольги отмечают, что именно Артем помогал ей пережить болезненное расставание с Давой. Пользователи сети гадают, действительно ли Зуев подставил своём мужское плечо или это очередной пиар-ход с контрактом? К слову, нашлись и те, кто обвинил Бузову в том, что она взяла роскошный букет роз напрокат. Правда, звезда резко ответила на нападки хейтеры и заявила, что никогда не пытается показать то, чего нет на самом деле.