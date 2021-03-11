Убийство 7-летней Маши Борисовой: тело задушенного ребенка подбросили спустя четверо суток

Влада Некрасова

К сожалению, чуда не случилось. 11 марта в селе Счастливое было обнаружено тело 7-летней Маши Борисовой, которая таинственным образом пропала 7 марта. Тело девочки обнаружил местный житель, который пришел к хозпостройке обрезать виноград. Об этом «ФАКТАМ» рассказал источник в правоохранительных органах.

— Могу точно сказать, что этот недостроенный сарай мы накануне несколько раз осматривали. Тела девочки там не было. Оно появилось лишь сегодня (11 марта. — Авт.), — рассказал источник «ФАКТОВ». — Вероятнее всего, тело подбросили сегодня утром или ночью. Местный житель увидел подозрительный мешок в недостроенном сарае и вызвал полицию.

На шее девочки хорошо видны следы, характерные для удушения. Маша была в одежде. Сейчас будет назначен ряд экспертиз. Мы не исключаем, что могло иметь место сексуальное насилие.

Подозреваемый пока не задержан. Но от хозпостройки наши поисковые собаки уверенно взяли след и привели к одному из домов в селе Счастливое. К какому именно дому, говорить не могу. Пока это тайна следствия. Возможно, скоро будет официальное сообщение.

Ранее «NewsTes» писали о ходе поисков пропавшей девочки. Одной из основных версий было похищение ребенка неизвестными на проезжавшем мимо автомобиле.