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Участник группы Марсель ушел из группы на неопределенный срок

Участник группы Марсель ушел из группы на неопределенный срок

Женя Бабенко попрощался со зрителями со сцены

Бессменный клавишник группы «Марсель» Женя Бабенко после 16 лет совместного творчества покидает коллектив и уезжает из страны на неопределенный срок. Об этом он лично объявил зрителям на большом концерте коллектива в Санкт-Петербургском клубе «Морзе», выйдя на сцену с ребятами в последний раз перед отъездом.


С новым участником трио Ильей Афанасьевым группа уже работает последние пару недель, поэтому на концерте Женя Бабенко появился уже как приглашенный гость с сольным инструментальным номером и произнес трогательную речь:

«Я сам не знаю, как сложится моя судьба. Может быть — я уеду, может быть — останусь. Но я верю, что хорошие, настоящие, правильные отношения – дружба, которая у нас сложилась с Митей и Степой за 16 лет, она выше всех препятствий, всех расстояний. Мы не поругались, думаю, будем дальше дружить и, возможно, ещё продолжим сотрудничество. А пока я бы хотел, чтобы вы уважали и любили Илью, если не как Стёпу с Митей, но точно не меньше, чем меня».

В финале концерта главные хиты музыканты сыграли вчетвером, что добавило драматизма и запомнится как поклонникам, так и участникам группы если не на всю жизнь, то точно надолго.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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