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Учебный план в школах максимально сбалансирован

Учебный план в школах максимально сбалансирован

Светлана Ильина, директор гимназии № 3 городского округа Самара, почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования Самарской области, считает, что системный подход к образованию всегда давал хорошие результаты.

«В учебном плане нет ничего лишнего, он максимально сбалансирован. Здесь есть предметы, где требуется максимальная интеллектуальная вовлеченность учеников, и есть предметы, менее насыщенные информацией. И если бы мы оставили только «главные», то дети бы не справлялись с учебой – ни психологически, ни интеллектуально», – заявила она в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Светлана Ильина напомнила, что общеобразовательные школы дают детям широкий спектр знаний.

«Раньше человек оканчивал школу, поступал в вуз и работал по одной специальности. Сегодня ситуация изменилась: люди получают несколько образований, меняют сферу деятельности, постоянно появляются новые профессии, в которых могут пригодиться знания в тех областях, которые сейчас кому-то кажутся второстепенными. Мы закладываем образовательный фундамент для специалистов XXI века», – отметила она.
Общество

По материалам: edu.ru
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