Ученые выяснили по древнему пергаменту, как облегчали роды в Средние века

Анастасия Иванова

Ученые из Великобритании в ходе недавнего исследования пергамента из овечьей кожи XV века, выяснили, что он служил оберегом для женщин, у которых начинались схватки и роды, сообщает Daily Mail.

К такому выводу специалисты пришли, когда провели биомолекулярный анализ куска кожи, расписанного символами и магическими заклинаниями. Они обнаружили, что на пергаменте содержатся белки шейно-вагинальной жидкости, а также меда, молока, яиц и злаков — эти продукты использовались для облегчения родов в Средние века.

"Это говорит о том, что такие пергаменты активно использовались во время родов", — прокомментировала доктор наук Сара Фиддимент.

В Daily Mail уточняют, что беременность в Средние века была "очень опасной" как для матери, так и для ребенка. Многие умирали от инфекцией или осложнений после родов. Поэтому женщины оборачивали такие "родильные пояса" вокруг своего живота в надежде на то, что оберег поможет им и малышу пережить это тяжелое испытание.

Такие пергаменты изготавливали из различных материалов, включая шелк и бумагу. Но многие из них были уничтожены после Реформация в Англии, и лишь несколько поясов сохранились.