Украина собралась отобрать завод у китайской компании

Вадим Карасев

Фото: motorsich.com

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич», отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что завод собираются вернуть в госсобственность законным, конституционным способом, это случится в ближайшее время. Других подробностей Данилюк не привел.

Вместе с тем он пообещал, что вопрос по каждому оборонному предприятию Украины, которое «дивным образом оказалось в частных руках», будет рассматриваться отдельно. По словам секретаря СНБО, если предприятие признают стратегически важным, то его тоже национализируют, но люди, вложившие свои средства, получат компенсацию.

Китайские инвесторы начали вкладывать деньги в «Мотор Сич», один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок, в 2016 году. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти.

СНБО заподозрила, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну. Не допустить Пекин к чувствительным технологиям Киев несколько лет уговаривали США. В итоге в рамках уголовного дела на китайскую долю наложили арест.

В январе президент Украины Владимир Зеленский ввел трехлетние санкции в отношении китайских компаний, участвовавших в сделке. Между тем еще в декабре инвесторы подали на Украину в международный арбитраж. Глава Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин, в отношении которого санкции введены персонально, пообещал в ближайшее время подать новые иски в китайские, украинские и международные суды.

Ранее в четверг, 11 марта, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что среди иностранных инвесторов Украина получила репутацию «государства-кидалова». Поэтому, указал он, реальных иностранных инвестиций в стране почти нет.