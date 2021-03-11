Украинцев предупредили о "двойном ударе"

Алексей Вольцев

Украина погашает не только полученные кредиты, но и расплачивается за займы, которые ей не дали, заявил директор киевского Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

У себя в фейсбуке эксперт отметил, что как правило государства не погашают свои долги, а реструктуризируют их, обслуживая только проценты.

"Неплохо было бы, чтобы и Украина обслуживала только проценты", — добавил Гончаров.

МВФ за невыбранные транши.

"Дело в том, что по условиям кредитной программы с Фондом, заемщик — Украина — платит кроме процентов за полученные транши также комиссию за неполученные", — написал экономист.

По его словам, в феврале этого года сумма выплат МВФ составила более 213 миллионов долларов. При этом Гончаров отметил, что ставка по кредиту от МВФ в прошлом году составила 2,63% годовых в то время как аналогичный показатель для евробондов был равен 7,2%.