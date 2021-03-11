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В блинчиках российских ретейлеров нашли кишечную палочку и подмену дорогого мяса дешевым

В блинчиках российских ретейлеров нашли кишечную палочку и подмену дорогого мяса дешевым

Телеграм-канал "Свободная касса" на основе данных Роскачества представил рейтинг блинов с мясом от российских производителей. 

Лидером стали блинчики "Сибирская коллекция". Они получили высший балл (5 из 5), поскольку полностью соответствуют всем нормам российского законодательства. Неплохие баллы получили и другие бренды, вошедшие в топ-5: СТМ торговой сети Globus (4,865), "У Палыча" (4,798), "Окраина" (4,663) и Handy Craft (4,213).

В рейтинг попали также блинчики брендов "Останкино" (3,278), "С пылу с жару" (3,143), "Сытый папа" (3,143), "Мираторг" (3,075), "Ашан" (2,932), "Артель братьев Пушкаревых" (2,893), "Мастерица" (2,820), "Просто" (2,805), "365 дней" (2,685), "Лента" (2,499) и Metro Chef (2,0).

Авторы канала отмечают, что собственные торговые марки сетей, кроме Globus, получили низкие оценки из-за того, что в этой продукции обнаружили кишечную палочку и подмену дорогого мяса дешевым, а блинчики от "ВкусВилл" и вовсе не вошли в рейтинг из-за высокого содержания болезнетворных бактерий. По той же причине в список не попали бренды "Морозко", "От Ильиной" и "Царское подворье". Кроме того, в продукции шести марок зафиксировано превышение установленных норм по КМАФАнМ (количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов): "Ашан", "ВкусВилл", "Лента", "Морозко", "От Ильиной", "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых".

Также у блинчиков двух торговых марок в составе на упаковке заявлена говядина, но эксперты не обнаружили даже ДНК крупного рогатого скота.

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По материалам: uposters.ru
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