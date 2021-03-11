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В Британии призвали ввести закон об иностранном вмешательстве

В Британии призвали ввести закон об иностранном вмешательствеФото: Toby Melville / Reuters

Великобритании необходимо ввести законы для противодействия иностранному вмешательству. С таким призывом выступил бывший офицер разведывательной службы МИ-6 Кристофер Стил, сообщает BBC News.

«Можно сказать, что мы несколько мягкотелы — у нас нет достаточно "зубастых" регуляторов в этой области и законодательства, которое подходит для сегодняшней ситуации», — заявил он журналистам.

По мнению Стила, главную угрозу представляют Россия и Китай — и Соединенные Штаты куда лучше Великобритании защищены от их вмешательства.

Отмечается, что именно этот разведчик занимался расследованием предполагаемой связи президентской кампании Трампа и российского правительства со стороны Британии в 2017 году. Доказать эту связь не удалось.

Днем ранее сообщалось, что глава британского МИД Доминик Рааб отправится в Эстонию и Норвегию, чтобы обсудить с этими странами российскую угрозу: исходящую от России «дезинформацию» и «дестабилизирующую деятельность».

В мире

По материалам: lenta.ru
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