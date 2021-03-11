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В Чехии отказались от «Спутника V» без одобрения регулятора ЕС

В Чехии отказались от «Спутника V» без одобрения регулятора ЕСФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Минздрава Чехии Ян Блатный отказал в разрешении на использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» без ее предварительного одобрения регулятором ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Чешского телевидения, в ходе выступления перед депутатами нижней палаты парламента страны Блатный заявил, что вакцинация от коронавируса в Чехии будет проходить только с использованием препаратов, разрешенных для применения Европейским агентством лекарственных средств (EMA). «Моя позиция не изменится, пока я буду министром», — подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о желании властей страны применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь разрешения от регулятора Евросоюза. Такой же позиции придерживается и президент Милош Земан. До этого Бабиш заявлял, что власти не будут использовать «Спутник V» до того, как он пройдет процедуру регистрации в ЕС. Соответствующая заявка в европейский регулятор EMA была подана Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в феврале.

В мире

По материалам: lenta.ru
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