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В Ейске откроют первый на Кубани школьный технопарк «Кванториум»

В Ейске откроют первый на Кубани школьный технопарк «Кванториум»

В Ейске откроют первый на Кубани школьный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Администрации Краснодарского края.

Он заработает с 1 сентября в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Новый технопарк появится в школе № 7 города Ейска. Он станет третьим в Краснодарском крае.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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