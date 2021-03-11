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В Елабуге выпущена пилотная партия автомобилей Aurus

В Елабуге выпущена пилотная партия автомобилей Aurus

На заводе "Соллерс Форд" в Елабуге (Республика Татарстан) выпустили первую партию автомобилей Aurus Senat, изготовленную по серийным, а не обходным технологиям. В продажу эти экземпляры не поступят.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга России, автомобили передадут в институт "НАМИ" для прохождения испытаний в соответствии с мировой практикой.

Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода.

В базовой комплектации стоимость "Сената" достигнет 18 млн рублей, но поначалу будут выпускаться только машины в наивысшей комплектации на 4 млн рублей дороже.

Автомобили Aurus начали разрабатываться еще в 2014 году. К их созданию привлекли ряд ведущих зарубежных автомобильных фирм, включая Porsche Engineering. В 2018 году один из предсерийных Aurus впервые был использован президентом России в ходе визита в Финляндию. Массовый выпуск автомобилей затем несколько раз откладывался, и в данный момент он намечен на май 2021 года.

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По материалам: uposters.ru
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