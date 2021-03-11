В феврале средняя выручка предприятий торговли и услуг Москвы превысила 1 трлн руб в день

Вадим Карасев

В феврале среднесуточная выручка московских предприятий торговли и услуг превысила 1 трлн рублей — такую статистику озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В эфире телеканала "Россия 24" заммэра рассказал, что эти данные свидетельствуют о росте потребительской активности. В первую очередь улучшение показателей замечено в сфере реализации непродовольственных товаров — выручка предприятий, работающих "по полному кругу" в Москве, увеличилась на 30%.

"Если говорить про ситуацию с экономикой, с выручкой предприятий торговли и услуг на территории Москвы, то февраль для нас стал своего рода рекордом. Здесь отразилось снятие чуть больше месяца назад большинства действовавших ограничений, так, среднесуточная выручка предприятий торговли и услуг за февраль превысила психологическую отметку в 1 трлн руб. в день. Это практически на 15% больше, чем годом ранее", — сказал он.

Неделей ранее мэр Сергей Собянин приводил статистику по объему экспорта столичных предприятий — по итогам 2020 года он вырос на 31%, продукция поставлялась в общей сложности в 183 страны. Москва обеспечивает почти четверть несырьевого неэнергетического экспорта России.