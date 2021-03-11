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В ГИБДД описали типичного виновника ДТП

В ГИБДД описали типичного виновника ДТПФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Типичным виновником ДТП на российских дорогах считается мужчина в возрасте 30-40 лет. Это описание приводит ТАСС со ссылкой на статистические материалы ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, на долю мужчин приходится 81 процент аварий с пострадавшими и умершими. Это связано с тем, что женщины ведут себя за рулем осторожнее.

С начала 2021 года в России произошло более 8100 автоаварий по вине водителей, из них 2250 ДТП совершили россияне в возрасте от 30 до 40 лет. По их вине погибли 253 человека и еще 3153 пострадали.

Ранее МВД решило создать онлайн-базу злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). В ней будет содержаться информация не только о россиянах, но и об иностранцах.

Россия

По материалам: lenta.ru
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