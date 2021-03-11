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В Госдуме предложили ввести штраф за высадку из транспорта детей-безбилетников

В Госдуме предложили ввести штраф за высадку из транспорта детей-безбилетниковФото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутаты партии ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым и сенатор Сергей Леонов предложили внести административную ответственность за нарушение запрета о высадке из транспорта детей-безбилетников. Об этом сообщил один из авторов инициативы, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

В четверг, 11 марта, законопроект внесут в Госдуму. Для водителя и кондуктора предлагается ввести штраф в размере 10 тысяч рублей, для представителя перевозчика или уполномоченных на осуществление контроля должностных лиц — 50 тысяч рублей.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить статьей, согласно которой «незаконная принудительная высадка безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», повлечет штраф.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас ответственность лиц, допустивших «принудительную высадку несовершеннолетних детей», не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетнего лица, не установлена.

1 марта кондуктор высадила 12-летнюю девочку из автобуса в пригороде Кирова из-за одного рубля, которого школьнице не хватило для оплаты проезда в 20-градусный мороз. В феврале в Смоленске водитель маршрутного автобуса выгнал школьника на 17-градусный мороз из-за крупной купюры (500 рублей).

В России 7 марта вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал 21 февраля.

Россия

По материалам: lenta.ru
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