В Японии оценили перспективы использования "Спутника V"

Влада Некрасова

Предложенная Россией вакцина от коронавируса "Спутник V" должна пройти в самой Японии клинические испытания, однако пока их проведение не ожидается, заявил в четверг журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Накануне посол России в Японии Михаил Галузин заявил журналистам, что российское правительство предлагает японцам, в частности, экспортировать вакцину "Спутник V".