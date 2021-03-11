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В Японии оценили перспективы использования "Спутника V"

В Японии оценили перспективы использования "Спутника V"
Предложенная Россией вакцина от коронавируса "Спутник V" должна пройти в самой Японии клинические испытания, однако пока их проведение не ожидается, заявил в четверг журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Накануне посол России в Японии Михаил Галузин заявил журналистам, что российское правительство предлагает японцам, в частности, экспортировать вакцину "Спутник V".

В мире

По материалам: ria.ru
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