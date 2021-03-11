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В Японии указали на необходимость блокады Южных Курил

В Японии указали на необходимость блокады Южных КурилФото: Антон Денисов / РИА Новости

Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао указал на необходимость продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса». Об этом он написал в своей статье для портала Newsweek Japan.

Речь идет о проливе Лаперуза и Сангарском проливе — «основных маршрутах снабжения» между материковой Россией и четырьмя «северными островами». Однако, считает политолог, Токио не следует спешить с решением курильского вопроса, а подождать, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы». При этом он признает, что в обозримом будущем этого не случится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс».

Тем не менее, Каватао считает, что Токио уже сейчас нужно начать доказывать мировому сообществу, что «Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией», соблюдая при этом «спокойствие и хладнокровие». Политолог также заявил о необходимости выстраивания с Москвой таких отношений, которые были бы выгодны для Токио с точки зрения «решения территориального вопроса».

В середине февраля генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что Токио хочет добиться окончательного решения вопроса о принадлежности Курильских островов с Россией. В МИД России отреагировали на заявление Като и подчеркнули, что тему возможной передачи Россией Курильских островов Японии невозможно обсуждать в контексте заключения мирного договора.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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