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В Эстонии предложили помочь Украине "вернуть" Крым

В Эстонии предложили помочь Украине "вернуть" Крым
Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон заявил, что Таллин не признает Крым российским, а также предложил украинской стороне помощь в его "возвращении".

"Эстония <…> будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма", – написал Михельсон в Facebook.

будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма", – написал Михельсон в Facebook.'>

Парламентарий посоветовал Украине "неустанно продвигать свои интересы". Также для этого необходимо эффективное международное сотрудничество, добавил он.

Украине. Референдум прошел на самом полуострове и в Севастополе, 96,77 и 95,6 процента жителей высказались за вхождение в состав России.сообщало, как в Крыму оценили предстоящую встречу западных стран в ООН.
В мире

По материалам: ria.ru
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