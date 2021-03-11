В колледжах Республики Алтай откроются 12 мастерских

Анастасия Иванова

В Республике Алтай в рамках реализации нацпроекта «Образование» откроются 12 новых мастерских, оснащенных современным оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Алтай.

В текущем году гранты из федерального бюджета получили Горно-Алтайский педагогический колледж и Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова.

«Для образовательных организаций – это прекрасная возможность получить новое оснащение, а для молодых людей – в ближайшем будущем конкурентоспособную специальность, а значит, найти хорошую работу», – подчеркнул pаместитель министра, начальник отдела по молодёжной политике, науке и профессиональному образованию Республики Алтай Александр Сыркашев.

Политехнический колледж вошел в число победителей по двум направлениям «Информационные и коммуникационные технологии» и «Промышленные и инженерные технологии». Здесь будут созданы еще восемь мастерских по компетенциям «Электромонтаж», «Электроника», «Обследование и ремонт оборудования линейной защиты и автоматики», «Сварочные технологии», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: предприятие 8», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Сетевое системное администрирование», «Разработка виртуальной дополненной реальности».

Педагогический колледж стал победителем по направлению «Социальная сфера». Благодаря этому здесь будет открыто четыре новых мастерских по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Физическая культура и спорт», «Дошкольное образование», «Социальная работа».

В прошлом году в Горно-Алтайском государственном политехническом колледже были открыты десять новых мастерских, оборудованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия».