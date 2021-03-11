В кортеже Путина появился электромотоцикл

Вадим Карасев

Фото: Минпромторг

В линейке автомобилей Aurus, которую также называют кортежем президента России Владимира Путина, появился электромотоцикл. Прототип представили в Минпромторге, сообщает газета «Ведомости».

Он оснащен электрическим двигателем мощностью в 190 лошадиных сил, от нуля до ста километров в час он сможет разогнаться за 3,7 секунды. Серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 году.

«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса, – в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — прокомментировал глава Минпромторга Денис Манутров.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. Спецверсии таких машин есть в гараже особого назначения ФСО.

Сейчас линейка бренда включает пять моделей: седан, лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Пока модели собирает НАМИ, но в перспективе масштабное производство планируют наладить на заводе Sollers в Елабуге.