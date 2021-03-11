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В Кремле порассуждали о веерной раздаче денег

В Кремле порассуждали о веерной раздаче денегФото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Кремле признали, что российская экономика просела из-за коронавируса, но рассудили, что падение оказалось не столь существенным по сравнению с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. С другой стороны он подчеркнул, что это не повод для успокоения.

В настоящее время власти обсуждают помощь отдельным секторам экономики, но одновременно отмечают, что веерная раздача средств признается не столь эффективной и более затратной. Песков пояснил, что это «приводит к долговой нагрузке — это внутренний долг — и сокращению каких-то других инвестиционных программ». «Вы знаете, что российское руководство концентрируется на помощи тем секторам (экономики) и тем слоям населения, которые более в этом нуждаются», — прокомментировал он. «К слову сказать, проседание российской экономики было не столь существенным. Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно, и сейчас все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы», — добавил Песков.

По данным Росстата, чистая прибыль средних и крупных компаний России в 2020 году упала на 23,5 процента. Наиболее убыточными оказали угольная отрасль и общепит. Сильное ухудшение финансовых результатов в 2020 году наблюдалось в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (минус 72,7 процента), а также в торговле.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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