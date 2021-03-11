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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о встрече по Донбассу

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о встрече по Донбассу
Москва не получала каких-то инициатив о встрече в "нормандском" формате, контактов президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Зеленский ранее заявил, что если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно.

"Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку". И об этом всегда ведется речь на встречах министров и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов - каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступали ли от Киева какие-либо заявки на проведение встречи.

"Как и нет вот этого некого дискретного нового плана, который "на столе лежит". Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас в этом плане ничего на столе не лежит. Никакого плана мы не видели", - добавил он.

Россия

По материалам: ria.ru
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