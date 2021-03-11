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В Крыму заявили о «клоунском междусобойчике» на заседании Совбеза ООН с Украиной

В Крыму заявили о «клоунском междусобойчике» на заседании Совбеза ООН с УкраинойАлександр МолоховФото: Александр Натрускин / РИА Новости

Неформальное заседание Совбеза ООН на тему Крыма по инициативе западных стран станет «клоунским междусобойчиком». Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает РИА Новости.

По его словам, на встрече «добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить крокодиловы слезы».

Молохов особо выделил Эстонию, которая отказалась дать крымчанам право выступить на заседании и не объяснила свое решение. «Независимая Эстония всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных крымоненавистников, поэтому нет ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика», — добавил он.

Неформальное виртуальное заседание по Крыму с участием Украины, Эстонии, США и европейских стран пройдет в пятницу, 12 марта. На нем будут обсуждаться темы милитаризации крымского региона, Черного и Азовского морей, экономическая и экологическая ситуация на полуострове, возможные нарушения прав человека. В ответ Россия 17 марта проведет неформальное заседание Совета Безопасности ООН по теме Крыма с участием жителей полуострова.

Россия

По материалам: lenta.ru
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