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В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более 21 млн рублей

В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более 21 млн рублей

В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России выделено более 21 миллиона рублей, информирует сетевое издание «KURSKCITY».

Об этом сообщила председатель Курского городского собрания Алла Чертова.

Технопарк будет создан в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Открытие его планируется в сентябре нынешнего года на базе школы № 35 в Железнодорожном округе города.

«Отмечу, что это будет уже второй такой образовательный центр в городе Курске. Первый создан в 2019 году в помещениях Курского государственного университета, посещают его около 800 школьников», – отметила Алла Чертова.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

Общество

По материалам: edu.ru
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