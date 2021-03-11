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В Луганске заявили о гибели ополченца после обстрела со стороны ВСУ

В Луганске заявили о гибели ополченца после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории ЛНР, в том числе обстреляли поселок Молодежное из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

В мире

По материалам: ria.ru
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