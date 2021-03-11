В Луганске заявили о гибели ополченца после обстрела со стороны ВСУ

Анастасия Иванова

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории ЛНР, в том числе обстреляли поселок Молодежное из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.