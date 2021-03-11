В Минздраве предупредили о нарушении сознания при коронавирусе

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

При коронавирусе возможны проявления делирия — психического расстройства с нарушением сознания. Об этом россиян предупредил главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр» Зураб Кекелидзе, передает РИА Новости.

Кекелидзе объяснил, что делирий связан с интоксикацией. При этом методы лечения такого состояния определяются тем, употреблял ли человек наркотики или алкоголь до лечения коронавируса, или его состояние связано с проводимой терапией.

Психиатр добавил, что наблюдал делирий у одной из тяжелых больных, состояние снимали препаратами.

В декабре сообщалось, что из-за делирия при заражении коронавирусом человечество может охватить эпидемия деменции. Как объяснил заведующий кафедрой психиатрии и нейронаук медицинского института БФУ имени Иммануила Канта Игорь Реверчук, в группе риска оказываются люди, мозг которых ослаблен из-за длительной интоксикации, наркоза или гипоксии, а также люди с неустойчивой психикой или после длительного приема психотропных веществ. По его словам, в науке это называется минимальной мозговой дисфункцией, когда мозг может неадекватно реагировать на перепады температуры, духоту, длительные поездки в транспорте.