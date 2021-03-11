В Москве в «Технограде» пройдут соревнования по робототехнике для школьников

Лидия Мартынова

В Москве 13 и 14 марта в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League для школьников, объединяющие Москву и Московскую область, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Масштаб региональных чемпионатов растет. В прошлом году в московских соревнованиях участвовали три команды. А на этот отборочный этап, который мы проводим вместе с Московской областью, зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира – спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания», – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Команды, занявшие призовые места, представят столицу в финале всероссийского чемпионата, который состоится в апреле 2021 года в Нижнем Новгороде. Также победители и участники получат кубки и медали.

Отборочные соревнования пройдут при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, а также детского технопарка «Мосгормаш».

Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ в сентябре 2018 года.

Обучение в «Технограде» проходит в формате знакомства с профессией, краткосрочных курсов, полноценных и модульных учебных программ.

«Техноград» предлагает обучение более чем по 40 профессиям. Они объединены в шесть тематических павильонов: «Сервис.Техноград» (повар, официант-бармен, специалист по гостеприимству и т. д.), «Арт.Техноград» (графический дизайнер, промышленный дизайнер, дизайнер интерьера, художник-аниматор и т. д.), «Цифра.Техноград» (программист, специалист по кибербезопасности, системный администратор и т. д.), «Урбан.Техноград» (мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных работ, мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем ЖКХ и т. д.), «Пром.Техноград» (оператор станков с ЧПУ, сварщик, слесарь и т. д.), «Бизнес.Техноград» (предпринимательство, профессиональные навыки, позволяющие начать свое дело).

