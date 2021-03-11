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В Орловской области завершился V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

В Орловской области завершился V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

В Орловской области завершился V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает сетевое издание «Орловское информбюро».

Региональные соревнования прошли по 48 компетенциям. В них приняли участие порядка 300 человек. Состязания состоялись на базе 13 профессиональных образовательных организаций, двух образовательных организаций высшего образования и детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Общество

По материалам: edu.ru
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