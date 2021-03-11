В Пакистане запретили TikTok
Сегодня, 17:55 Лидия Мартынова
Пакистан заблокирует популярную социальную сеть TikTok после решения суда, заявил в четверг представитель телекоммуникационного регулятора страны Хуррам Мехран.
"Суд попросил Пакистанское телекоммуникационное управление заблокировать доступ к TikTok", - сообщил Мехран газете Dawn, добавив, что ведомство выполнит этот приказ.
Ранее Высокий суд города Пешавар заявил, что отдает приказ о запрете приложения, согласившись с доводами заявителя, что приложение распространяет непристойный контент. Представитель TikTok в Пакистане заявил, что слышал о судебном постановлении, и компания даст комментарий позже.WhatsApp и Facebook.
По материалам: ria.ru