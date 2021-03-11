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В рамках третьей смены «Океана» стартовала образовательная программа для активистов сообщества «Большая перемена»

В рамках третьей смены «Океана» стартовала образовательная программа для активистов сообщества «Большая перемена»

Победившие в отборе активисты региональных команд сообщества «Большая перемена» принимают участие в образовательной программе, реализуемой в рамках третьей смены Всероссийского детского центра «Океан», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В сентябре 2021 года в «Океане» состоится полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

По программе в профильном отряде «Большой перемены» занимаются 27 школьников из 13 регионов Российской Федерации: Хабаровского, Красноярского, Приморского, Камчатского краёв, Ханты-Мансийского автономного округа, Чеченской Республики, Республики Адыгея, Республики Хакасия, Омской, Амурской, Рязанской, Томской и Новосибирской областей.

Образовательная программа профильного отряда направлена на развитие сообщества школьников с активной жизненной позицией, которые стремятся проявить себя, учиться новому и менять к лучшему своё сообщество и страну в целом. Во время различных тренингов дети освоят основы менеджмента, научатся работать в команде, усовершенствуют коммуникативные навыки и в дальнейшем смогут распространить полученный опыт в своих регионах. Программу планируется реализовать и в других всероссийских центрах. Также проводятся специальные учебные встречи с вожатыми «Океана», которые готовятся принять полуфиналистов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России. Новый сезон «Большой перемены» начнётся уже 26 марта.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Общество

По материалам: edu.ru
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